Van visdief tot eikelmuis: zij redden bijzondere Limburgse diersoorten

Hasselt - Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Onze zomerreeks ‘SOS Dieren in het Rood’ van 2019 kan daarbij alvast een handje helpen. Vijf redders vertellen er vol passie over ‘hun’ soort en waar je ze kan bewonderen.

Zo zijn voor wie op fiets- of wandelafstand van het natuurgebied Maaswinkel woont, april en mei volgens conservator Bertie Vanderlee het ideale tijdstip om de sierlijke visdiefjes boven het water te spotten. En is de kans reëel dat je ergens aan een poel in Haspengouw Davy Huygen tegenkomt terwijl hij de kamsalamander aan het inventariseren is. Een eikelmuis (de muis met het zorro-masker) ergens tegenkomen op een plek ergens in Zuid-Limburg hoort ook tot de mogelijkheden. Goedele Verbeylen gaat er tenslotte vanuit dat er nog wel wat populaties zijn. “Alleen is het vinden van dit soort dieren letterlijk vergelijkbaar met zoeken naar een naald in een hooiberg.” Om de mannelijke zadelsprinkhaan te horen zingen op de heide tussen Maasmechelen en Genk is het volgens kenner Luc Creveceour nog wel wachten tot augustus. Gelukkig hoeven Theo Bollen en alle andere liefhebbers van de veldparelmoervlinder nog maar tot mei te wachten om de vlinder opnieuw te zien fladderen ergens op de grens van Noord-Limburg en de Antwerpse Kempen. En voor wie een beetje geluk heeft; de vlinder stelt het intussen zo goed dat hij al op andere locaties in Limburg is gespot.

Kortom, het zijn stuk voor stuk verhalen die je iets bijbrengen over de wonderlijke Limburgse natuur. Leesgenot verzekerd.