Jordi Mathei trekt naar Dessel: “Michel Kenis trok me over de streep”

Met Jordi Mathei haalde Dessel voor volgend seizoen een spits in huis die de voorbije jaren telkens garant stond voor een resem doelpunten. De 25-jarige Truienaar scoorde tijdens de voorbije campagne negentien keer voor Wijgmaal, niet eens een hoogvlieger in de tweede amateurklasse B, en hoopt volgend seizoen ook regelmatig aan het kanon te staan bij zijn nieuwe club Dessel.

“Negentien doelpunten is best een aardig getal, zeker gezien het feit dat de competitie vroegtijdig werd stopgezet, maar zelf hou ik het op eenentwintig goals. Omdat Duffel in de loop van het seizoen ...