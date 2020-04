205 nieuwe overlijdens in ons land, totale aantal patiënten in het ziekenhuis voor het eerst gedaald

Het crisiscentrum geeft elke dag de cijfers mee in verband met het nieuwe coronavirus. “We zijn er ons wel van bewust dat er achter deze cijfers mensen zitten”, zegt viroloog Steven Van Gucht. ‘Er is voor het eerst een daling van het aantal gehospitaliseerde patiënten.’ Hij benadrukt wel dat de situatie in de woonzorgcentra heel precair blijft.

“De piek lijkt zich meer en meer te beginnen aftekenen”, zegt Van Gucht. ‘Voor het eerst is het aantal gevallen in onze hospitalen gezakt. Dat is goed nieuws maar de belasting op onze hospitalen blijft nog altijd zeer hoog. Het aantal mensen op intensieve zorg stijgt nog altijd zeer licht. We zijn zeker nog niet uit de gevarenzone.”

Cijfers

Er zijn opnieuw 487 mensen opgenomen in het ziekenhuis, maar 524 mensen mochten het verlaten. In totaal liggen nu 5.688 mensen in het ziekenhuis omwille van corona, 1.267 liggen op intensieve zorg, waarvan 1.008 mensen beademd moeten worden.

Het aantal sterfgevallen stijgt met 205 naar een totaal van 2.240. In Vlaanderen vielen 110 doden, in Wallonië 72 en in Brussel 23. In totaal zijn er nu 23.403 bevestigde gevallen in ons land.