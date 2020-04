New Balance en Nike gebruiken onderdelen van sneakers om maskers te maken

In deze crisistijden steken heel wat modebedrijven een handje toe om mee beschermend materiaal te helpen maken. Bij Nike en New Balance gebruiken ze zelfs onderdelen voor sneakers om mondmaskers en schermen te produceren.

Wereldwijd dreigt er een tekort aan mondmaskers in de strijd tegen het coronavirus en dus zijn heel wat mensen er zelf beginnen te maken. Ook ontwerpers en modehuizen schakelen massaal hun naaiateliers in en bij Nike en New Balance zijn ze eveneens in actie geschoten. Opvallend is dat ze daar de materialen aanwenden die anders gebruikt worden om sneakers mee te maken.

Zo maakte New Balance vorige week bekend dat het een prototype voor een mondmasker had gemaakt en dat ze binnenkort zo 100.000 maskers af zullen hebben om te verdelen over de Amerikaanse ziekenhuizen. Het is ook nog volop bezig met het ontwikkelen van beschermende pakken en voetbeschermers, kondigde het bedrijf aan.

Bij Nike gebruiken ze onder meer materialen voor sneakers om schermen te produceren. In samenwerking met de Oregon Health & Science University ontwikkelden ze daar een doorzichtig masker dat het gezicht volledig beschermt. Onder meer de vulling, veters en de Nike Air-zolen worden gebruikt om ze te produceren. De twee partijen zijn ondertussen ook begonnen met het maken van speciale helmen die ingezet kunnen worden in heel besmettelijke situaties.