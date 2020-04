‘Zonhoven Zorgt’ zet verschillende acties op poten in Zonhoven

Zonhoven - Op 19 maart lanceerde de gemeente Zonhoven samen met een aantal geëngageerde Zonhovenaren het platform 'Zonhoven Zorgt'. Hulpbehoevenden en vrijwilligers die hen willen helpen, worden via dat platform aan elkaar gelinkt. Ondertussen hebben al 130 vrijwilligers zich gemeld om de meest kwetsbare mensen bij te staan in deze moeilijke tijd. Elke inwoner ontving ook een hulpvraag- en hulpaanbod-kaartje in de brievenbus.

Zonhovenaren die zelf hulp nodig hebben of graag hulp willen bieden, kunnen zich aanmelden via een online formulier op www.zonhoven.be/zonhoven-zorgt of telefonisch via 011/81.05.08 of 0493/89.02.22. Hulpvragers en vrijwilligers worden daarna aan elkaar gelinkt. Ze doen onder andere boodschappen, halen medicijnen, gaan naar de post of laten de hond uit. Een overzicht:

Zonhoven Belt

Om ook de kwetsbaarste groep van 75-plussers te bereiken, lanceerde de gemeente op 25 maart de actie Zonhoven Belt. Een team van gemeentemedewerkers neemt telefonisch contact op met alle 75-plussers die niet in een woonzorgcentrum wonen. Ze vragen waar er hulp geboden kan worden. De vrijwilligers die zich eerder aanmeldden, bieden daarna op hun beurt hulp aan de 75-plussers.

Heb je vragen? Of kan je zelf hulp gebruiken? Bel naar het callcenter: 0493 89 02 22

Zonhoven Tekent

Op 2 april riepen we alle Zonhovenaren op om in de pen, kleurpotlood, verfborstel, wasco… te kruipen en mee te doen aan de grote schrijf- en tekenactie. Op die manier willen we de bewoners van de woonzorgcentra H. Catharina en Het Dorpvelt en de serviceflats De Brug, De Parel en Het Pand een hart onder de riem steken.

Maak een kleurrijke tekening, schrijf een hartverwarmende boodschap of een gedicht. Stuur dit per post naar het gemeentehuis (Kerkplein 1, 3520 Zonhoven) of steek het in de witte brievenbus aan de ingang van het gemeentehuis. De vrijwilligers zorgen dat alles bij de bewoners terecht komt. Deze actie is van Zonhoven Zorgt i.s.m. met de serviceclubs Rotary, Kiwanis en een Hart voor Limburg).

Mondmaskers en handgel voor zorgverstrekkers

Om het werk in veilige omstandigheden te kunnen uitvoeren, zijn zorgverstrekkers op zoek naar mondmaskers en ontsmettende handgel. Een 30-tal vrijwilligers van Zonhoven Zorgt zijn samen met heel wat inwoners aan de slag om mondmaskers te maken. Er werden ondertussen al 9.000 mondmaskers bezorgd aan thuisverpleegkundigen en zorginstellingen. Veel lokale handelaars zetten zich in om allerlei hulpmiddelen aan te reiken. Zo vormde drankenproducent Konings alcohol om tot ontsmettingsgel. In samenwerking met het gemeentebestuur wordt dit ter beschikking gesteld aan Zonhovense handelaars en zorgkundigen.

De vrijwilligers zorgen voor de bedeling van de hulpmiddelen bij Zonhovense thuisverplegers, dokters, kinesisten en apothekers. Ook de medewerkers van de gemeentelijke thuisdiensten ontvingen flessen handgel.

Zonhoven Wuift

De vrijwilligers van ‘Zonhoven Zorgt’ zwaaien elke zondag aan de serviceflats De Parel en De Brug en aan Het Pand. Om de regels rond social distancing te respecteren en dus ook voldoende afstand onderling te kunnen garanderen, kiezen we er bewust voor om met maximum 10 personen te gaan. Alle vrijwilligers gaan te voet of met de fiets. Het initiatief wordt erg gesmaakt door de bewoners.