Diepenbeek -

Huisarts Erik Pinxten (51) uit Diepenbeek heeft in een kleine twee weken vijf patiënten weten sterven. Het waren rusthuisbewoners. “Dat zijn ook mensen! Ik slaap slecht, omdat ik me machteloos en gefrustreerd voel. De overheid heeft bewoners én personeel in de steek gelaten.”