Wie Evy Gruyaert (40) zegt, zegt Start 2 Run. Sinds 2006 is zij de motiverende stem in de oren van lopers overal. Daarnaast presenteert ze op VIER, staat ze in voor de avondspits op radiozender Nostalgie én heeft ze een gezin met twee kinderen. “Ik heb best veel op mijn bord.”