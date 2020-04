Sony toont nieuwe controller voor PlayStation 5

Nadat Sony eerder details had vrijgegeven over hun DualSense-controller voor PlayStation 5, toont het bedrijf nu het nieuwe ontwerp. Het ontwerp van de nieuwe controller werd aangepast voor een aantal nieuwe functies die de controller ‘gevoeliger’ maken. Zo kan je via de handgrepen voelen op wat voor ondergrond je rijdt bij een racegame, of het verschil voelen in de trekker naargelang het wapen dat je kiest om mee te schieten. In het nieuwe model zitten ook meerdere microfoons zodat je met andere spelers kan praten zonder headset. De DualSense-controller moet eind dit jaar, rond Kerst, op de markt komen.