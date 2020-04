Nederlands-Limburgse huisarts claimt: “Ik kan coronapatiënten genezen”

Collega-huisartsen en anderen in de medische wereld vinden hem “te voorbarig”. Maar huisarts Rob Elens uit Meijel, boven Weert in Nederlands-Limburg, jubelt over de genezing van acht coronapatiënten met een mix van medicijnen. “Ik zie mensen doodziek worden. Ik wil niet langer alleen maar toekijken.” Experts in Nederland zijn het niet eens met zijn aanpak.