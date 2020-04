Het coronavirus kan de grootste wereldwijde ramp sinds de Tweede Wereldoorlog worden. Het besmettelijke virus brengt overal ter wereld de meest kwetsbare mensen in gevaar. Daarvoor waarschuwt het Rode Kruis.

“De Covid-19-pandemie is een crisis van een schaal die we nog niet kennen. Iedereen overal ter wereld wordt op de een of andere manier geraakt door de crisis, persoonlijk en professioneel”, zegt Robert ...