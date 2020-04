België in top 3 zwaarst getroffen landen: zijn we echt zo slecht bezig en hoe kunnen we dat nu het best meten?

2.035 doden zijn er in ons land geteld door het coronavirus. Daarmee stranden we wereldwijd als derde in de ranglijst van landen met de meeste doden per miljoen inwoners. Hoger dan bijvoorbeeld Duitsland, dat ‘maar’ 1.854 doden telt, of Nederland, waar er 2.101 overlijdens zijn. Nochtans allebei landen met veel meer inwoners. Zijn we dan echt zo slecht bezig? “Wij hebben bewust voor openheid gekozen en tellen ook slachtoffers in de woon-zorgcentra”, zegt viroloog Steven Van Gucht.