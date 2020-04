Tom's Brouwerij levert bier aan huis

Wijer

Nieuwerkerken - Door de coronacrisis kon thuisbrouwer Tom Kaelen uit Wijer zijn geplande bloesemterras niet openen. Daarom levert Tom's Brouwerij nu bier aan huis. De fietskar van de kinderen komt daarbij goed van pas. Dit keer geen kindjes, maar pintjes in de fietskar.

Tom Kaelen uit Wijer had zich de paasvakantie helemaal anders voorgesteld. Samen met zijn echtgenote Caroline Windmolders zou hij normaal een bloesemterras openen om daar zijn zelfgebrouwen bier te schenken. Nu corona roet in het eten gooide, tapt Tom uit een ander vaatje.

“Ik lever nu bier aan huis in Nieuwerkerken, als dat kan met de fietskar. De kindjes hebben dus plaatsgemaakt voor de pintjes”, lacht Tom. “De formule slaat blijkbaar aan en daar ben ik heel blij mee. Zelf kan ik mijn ecologische voetafdruk beperken. En in deze tijd is het fijn om te zien dat veel mensen kiezen voor de lokale handel. Hier in de buurt valt vooral de Wijerse blonde in de smaak. Maar ook mijn frambozenbier is in trek met dit goede weer. Mensen kunnen ook bier afhalen aan huis. Ik heb zelfs al klanten gehad die dezelfde dag alweer terug voor mijn deur stonden!”