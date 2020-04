F1-fabriek Mercedes volledig aangepast voor productie beademingstoestellen coronapatiënten

Mercedes heeft laten weten dat het ontwerp van de beademingstoestellen die in de fabriek in Brixworth gemaakt worden ook zal mogen gebruikt worden door andere producenten. Haar eigen F1-fabriek werd volledig aangepast voor de productie ervan.

De ingenieurs die normaalgesproken power units ontwerpen voor de bolides van F1-piloten Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben nu in samenwerking met de universiteit van Londen een toestel ontworpen dat coronapatiënten kan beademen als een zuurstofmasker niet meer volstaat.

Het toestel werd ontworpen onder een strak tijdschema, er zaten namelijk minder dan honderd uren tussen de eerste meeting en het inwerking stellen van het eerste apparaat. De plannen om de toestellen te maken kunnen door fabrikanten gratis gedownload worden op de site van de ‘University College London’ (UCL).

"Sinds de aankondiging van het project hebben we een ongelooflijk aantal vragen over het Continuous Positive Airway Pressure-apparaat (CPAP) ontvangen van over de hele wereld", zegt Andy Cowell, managing director van Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP).

"Door de ontwerp- en productiespecificaties openlijk beschikbaar te stellen, kunnen bedrijven over de hele wereld deze apparaten snel en op grote schaal produceren om de wereldwijde respons op Covid-19 te ondersteunen".

De Britse regering heeft alvast tienduizend apparaten besteld en zodoende draait de fabriek in Brixworth op volle toeren. De Mercedes F1-fabriek werd daarvoor ingrijpend aangepast zodat ze zich, nu de Formule 1 nog maanden stil ligt, volledig kan focussen op de productie van de beademingstoestellen.

De voorzitter van UCL, Professor Michael Arthur is opgetogen over het project en prijst het samenwerken van universiteiten , ziekenhuizen en de industrie en de grote dingen die daardoor kunnen verwezenlijkt worden.

"Deze apparaten, die een vitale rol kunnen spelen om patiënten uit de intensieve zorg te houden, zijn in slechts enkele weken tijd geproduceerd als gevolg van de nauwe samenwerking tussen de universiteit, het ziekenhuis en Mercedes-AMG HPP."

"De UCL gemeenschap is ongelooflijk trots op het hele team achter deze doorbraak."

