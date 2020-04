Rafael Correa, voormalig president van Ecuador die in België verblijft, is dinsdag bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel wegens corruptie. Zeventien anderen kregen een gelijkaardige straf, onder wie voormalig vice-president Jorge Glas en ex-medewerkers van de president.

Correa heeft in het verleden altijd beweerd dat hij het slachtoffer is van een politieke afrekening en schreeuwt ook nu zijn onschuld uit. “Ik ken het proces en wat de rechters zeggen, dat is een LEUGEN ...