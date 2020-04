Driekwart van overleden coronapatiënten sterft op gewone afdeling

Driekwart van de overleden coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen sterft op een gewone corona-afdeling, niet op intensieve. Overwegend zijn dat mensen op oudere leeftijd. “Toch wil dat zeker niet zeggen dat oudere patiënten automatisch geen behandeling meer krijgen op intensieve”, benadrukken de ziekenhuizen.

Uit een rondvraag van onze krant bij de twee grootste Limburgse ziekenhuizen, Jessa in Hasselt en ZOL in Genk, en het zwaarst getroffen kleinere ziekenhuis Sint-Trudo in Sint-Truiden, blijkt dat het merendeel ...