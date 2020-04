Ronaldinho vrijgelaten uit gevangenis na betaling van borgsom van anderhalf miljoen euro

De Braziliaanse voormalige stervoetballer Ronaldinho en zijn broer hebben na betaling van een borgsom van 1,6 miljoen dollar (1,46 miljoen euro) de gevangenis in de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion mogen verlaten, zo maakte het Paraguayaanse gerecht dinsdagavond bekend. Beide mannen werden als vervangingsmaatregel wel onder huisarrest geplaatst in een hotel in Asuncion.

In totaal verbleven ze 32 dagen in voorlopige hechtenis voor het gebruik van valse paspoorten. Ronaldinho werd begin maart aangehouden in de hoofdstad. Hij was naar Paraguay afgereisd om een boek te promoten. Toen de politie vorige week de hotelkamer doorzocht waar hij en zijn broer Roberto verbleven, vonden ze de vervalste paspoorten. Een onderzoeksrechter besloot de Gouden Bal van 2005 daarop aan te houden.

Eind 2018 moest Ronaldinho zijn paspoort inleveren. Dat werd hem destijds afgenomen door het Braziliaanse gerecht. De oud-spits van onder meer FC Barcelona en AC Milan had immers nog een boete van 2,25 miljoen euro openstaan na een veroordeling voor een zware bouwovertreding in beschermd natuurgebied. Volgens zijn advocaat wist Ronaldinho echter niet dat hij vervolgens een vervalst paspoort had gekregen.