“Als we niet massaal testen in woonzorgcentra, zullen er nog veel doden vallen”

Dirk Devroey, professor Huisartsgeneeskunde (VUB) heeft dinsdagavond in Terzake een oproep gedaan om massaal te testen op het coronavirus in woonzorgcentra.

De professor denkt dat als niet iedereen - personeel en bewoners - getest wordt, tot de helft zou kunnen sterven. “Dat zijn 40.000 mensen”, zei Annelies Beck. “Ik wil een duidelijke boodschap geven dat het hoognodig is dat iedereen getest wordt”, zegt Devroey. Zodat de mensen die positief testen gescheiden kunnen worden van de niet-besmetten. Kijk, wij zitten met ons gezin met drie of vier in ons kot. Maar die mensen verblijven daar met twintig of dertig samen. Als één persoon besmet raakt, dan is iedereen besmet. Het personeel, dat naar huis kan, kan het virus wel binnenbrengen. Dat is een enorm gevaarlijke val. We moeten die groepen scheiden.”

Vier stappen

Opvallend, op 7 maart riep Devroey nog op om absoluut niet te testen. “Dat klopt, maar de situatie is nu helemaal anders. Toen duurde het meerdere dagen voor je resultaat had. Je moest er dus wel van uitgaan dat iemand besmet was als hij klachten had. Nu is de situatie totaal anders. We dachten: we gaan de rusthuizen afsluiten en de bewoners afzonderen, zo kan het virus niet binnen. Maar het virus kan dus wél binnen, in sommige woonzorgcentra vallen er heel veel doden. Nu is dus wél het moment om iedereen te testen. Niemand zal dat nog in twijfel trekken.”

Hadden we veel doden kunnen vermijden als we vroeger ruimer hadden getest? “Zoiets kan je altijd achteraf zeggen. We hebben de maatregelen ingevoerd die beschikbaar waren. Maar nu moeten we een risico-analyse maken - dat is nog steeds niet gebeurd. Dan moeten we testen doen, het personeel nog beter opleiden en voor veel beschermingsmateriaal zorgen. Dat zijn vier belangrijke stappen om de situatie daar te kunnen redden.”