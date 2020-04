Jan Jambon: “Belastingbetaler gaat Vlaamse maatregelen voelen”

Vlaams minister-president Jan Jambon vertelde dinsdagavond in Gert Late Night dat de Vlaamse steunmaatregelen voor de coronacrisis al minstens 2 miljard euro zullen kosten. Wie dat uiteindelijk zal betalen? “De belastingbetaler. Je kan elke euro natuurlijk maar één keer uitgeven.”

Jan Jambon mocht bij Gert Verhulst en James Cooke aanschuiven om het over de coronacrisis te hebben. “Er zijn twee soorten maatregelen die de Vlaamse regering neemt. De ene moeten bedrijven redden van het faillissement: premies voor winkels die moeten sluiten, of uitkeringen voor wie een groot inkomensverlies had. Er komen ook goedkope leningen voor bedrijven om een buffer te hebben. Maar als we hieruit komen, zullen we de economie opnieuw moeten lanceren. Mensen aanzetten om opnieuw vertrouwen te krijgen. Daar zijn we nu over aan het nadenken hoe we dat gaan organiseren.”

Nooit bezuinigd op patiënten

Presentatrice Evi Hanssen, die mee aan boord was, vroeg zich af of de zorgsector nog moet bezuinigen. “We hebben nooit bezuinigd op wat tot bij de patiënt komt”, zei Jambon daarop. “Maar de gezondheidszorg zelf heeft altijd een groeicurve gehad en daarvan hebben we de vraag gesteld of dat in de toekomst nog zoveel moet zijn. In de zorg van de patiënt zelf zullen we niet besparen, maar het systeem errond moet soms wel bijgesteld worden. Net zoals elk bedrijf zich die vraag af en toe moet stellen: Zijn we wel goed bezig?” Vraag is wie die maatregelen zal betalen. “Het gaat in Vlaanderen alleen al om meer dan twee miljard”, zegt Jambon. “Uiteindelijk betaalt de belastingbetaler zoiets altijd”, klonk het.