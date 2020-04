Papa maakt zelf een drive-through voor jarig zoontje dat niet naar McDonald’s kan

“Ben je klaar voor je McDonald’s? Ja? Kom maar? Dit is je autootje.” Dat zegt een vader tegen zijn zoontje die verdrietig was omdat hij door de coronamaatregelen voor zijn verjaardag niet naar de McDonald’s kon. Wat had papa gedaan? Dan maar een parcours gebouwd in huis, met een video-simulator van een echte ‘drive-trough’ erbovenop. De video werd twee dagen geleden op YouTube geplaatst en werd intussen al bijna 350.000 keer bekeken.