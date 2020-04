GP van Canada is al negende Formule 1-wedstrijd op rij die uitgesteld wordt, hoop op races achter gesloten deuren vanaf juli

Ook de Grote Prijs Formule 1 van Canada, die op 14 juni op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal op het programma stond en na een reeks afgelastingen de eerste GP van het seizoen zou worden, kan niet doorgaan vanwege het coronavirus, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend.

Het is al de negende Grand Prix die uitgesteld moet worden. Eerder sneuvelden al de GP’s van Australië, Bahrein, China, Vietnam, Nederland, Spanje, Monaco en Azerbeidzjan. De openingsrace zou nu op 28 juni in Frankrijk gehouden worden. De Grote Prijs van België staat op 30 augustus op het circuit van Spa-Francorchamps op het programma.

Intussen raakte bekend dat de Formule 1 het seizoen wil beginnen met enkele grands prix zonder toeschouwers. Het plan wordt “serieus overwogen”, meldde de BBC na een videovergadering met teamchefs, rechtenhouders en Jean Todt, de voorzitter van de internationale autosportbond FIA.

De Formule 1 hoopt dat de situatie rond het coronavirus zich in Europa in juli en augustus dermate verbetert dat er in de zomer al races kunnen worden gehouden achter gesloten deuren. Het circuit van het Engelse Silverstone, waar in de buurt zeven teams zijn gehuisvest, zou de primeur moeten beleven.