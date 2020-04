Eline Berings is niet te spreken over opschorting olympische kwalificaties: “Zie geen logische verklaring”

Eline Berings is niet te spreken over de beslissing van wereldatletiekbond World Athletics om de olympische kwalificaties op te schorten tot 1 december. De hordeloopster hoopte komende zomer haar olympische kwalificatie af te dwingen.

“Dat ze de World Rankings opschorten, snap ik”, steekt Berings van wal. “Die zouden volledig scheef getrokken worden als er wedstrijden zouden zijn in het ene continent en niet in het andere. Maar dat ze de klassieke limieten niet laten doorlopen deze zomer, daar zie ik geen enkele logische verklaring voor.” Limieten uit 2019 tellen wel nog mee voor de Spelen in 2021. “Maar zeg nu zelf: wie maakt de beste kans in Tokio? Iemand die de limiet in 2019 liep, of iemand die het in 2020 deed?”, aldus de hordeloopster.

Het is vooral de onduidelijkheid die volgens Berings problematisch is. “Die constante ongerustheid, daar maak ik me als sportpsychologe zorgen om. Zo lang er een kans is op wedstrijden, gaan topsporters ervoor blijven trainen. Zo zijn wij. Bovendien hebben velen er, zoals ik, baat bij omdat we proberen ondersteuning af te dwingen. Als ze nu een streep door het hele seizoen zouden trekken, zou ik deze beslissing wel begrijpen. Ze moeten keuzes maken. Zo kan het niet blijven duren. We moeten constant onze doelen bijstellen en dat is zwaar. Stel je voor dat ik in augustus Europees kampioen word in een BR, maar niet naar de Spelen mag. Dat is toch absurd?”

Toen de Spelen wegvielen in 2020, stelde Berings zich als doel om er zich in de zomer voor te proberen kwalificeren. “Daarom trainde ik volop door, maar nu zal ik toch een drietal dagen nodig hebben om alles opnieuw te plaatsen. We hebben een reden nodig om hard te blijven trainen.”