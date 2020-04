F1-renstallen en motorfabrikanten moeten langer dicht blijven

De Formule 1 verlengt de wegens de coronacrisis verplichte werkonderbreking opnieuw met twee weken. Dat heeft de internationale automobielfederatie FIA dinsdag gemeld.

In de shutdown-periode zijn ontwikkelingen aan de bolides niet toegestaan. De termijn wordt nu, na een unanieme beslissing van alle teams en de F1-top, verlengd van 21 tot 35 dagen.

De shutdown-periode valt traditioneel in de zomer, maar is nu wegens de coronacrisis opgeschoven naar eerder in het seizoen. De renstallen en motorfabrikanten moeten de ‘zomerpauze’ voor eind mei opnemen.