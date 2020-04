Canada is negende race van F1-kalender die wordt afgelast door coronavirus

Het viel te verwachten en het is nu ook officieel bevestigd: de GP van Canada die voor 14 juni gepland stond is geannuleerd en wordt uitgesteld.

Eind maart liet de organisatie van de GP van Canada nog verstaan "optimistisch te zijn over het doorgaan van de race". Amper anderhalve week later laten de organisatie en de Formule 1 weten dat de GP van Canada midden juni niet zal doorgaan.

De GP van Canada wordt zo de negende race in een lange reeks races die geannuleerd of uitgesteld werden. De GP van Frankrijk is de volgende race op de oorspronkelijke F1-kalender en het circuit van Paul Ricard bevindt zich nu in 'polepositie' om de eerste race van het F1-seizoen 2020 te zullen worden.

Voorlopig staat de race nog op 28 juni gepland maar de kans dat die race op 28 juni doorgaat is nog kleiner dan de race in Canada. Frankrijk bevindt zich momenteel immers nog steeds in een staat van Lockdown en de maatregelen werden vandaag in Frankrijk nog verstrengd.

