Tom Dumoulin: “Ze zouden het wielerseizoen moeten verlengen tot half november en de voorjaarskoersen in het najaar rijden”

Als het van Tom Dumoulin afhangt, wordt het wielerseizoen 2020 met een maand verlengd nu koers na koers moet afgelast worden door de uitbraak van het coronavirus. De Nederlander oppert dat de Tour en de Vuelta nog voor het WK gereden kunnen worden, en de voorjaarskoersen in het najaar.

Rooskleurig ziet het wielerseizoen er voorlopig niet uit. Na de afgelasting van de Giro en de voorjaarskoersen is het ook onzeker dat de Tour de France zal kunnen plaatsvinden. Geen goed nieuws voor Tom Dumoulin, de ronderenner van Jumbo-Visma. De Nederlander moest op 14 juni vorig jaar opgeven in de Dauphiné door een knieblessure, zag zijn rentree in de Ronde van Valencia in februari verpest door ziekte en ziet nu koers na koers uitgesteld worden. Intussen staat hij al tien maanden aan de kant.

De Nederlander hoopt wel dat hij nog iets heeft om naartoe te werken, en doet een voorstel om de wielerkalender om te gooien opdat zo veel mogelijk belangrijke wielerwedstrijden toch nog zouden kunnen doorgaan. “Ze zouden het seizoen moeten verlengen tot half november en de voorjaarskoersen in het najaar rijden, in oktober en begin november”, zegt hij tegen Sporza. “Het WK houden we op zijn plaats en daarvoor rijden we dan de Tour en de Vuelta. De Giro? Dat wordt moeilijk, tenzij op hetzelfde moment als een andere grote ronde.” Voor Dumoulin mag het seizoen daarna telkens een maandje later beginnen.