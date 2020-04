63 Limburgse coronapatiënten op één dag uit ziekenhuis: een record sinds de start van de crisis

Hasselt - Op één dag tijd hebben 63 Limburgse coronapatiënten het ziekenhuis mogen verlaten. Dat is een record sinds de uitbraak van de crisis. Er stierven in de Limburgse ziekenhuizen wel opnieuw zes coronapatiënten, wat het totaal op 180 brengt.

In de Limburgse ziekenhuizen stierven opnieuw zes coronapatiënten, waarmee het totale dodenaantal in Limburg op 180 komt. In het Truiense Sint-Trudo Ziekenhuis stierven opnieuw drie patiënten, waarmee het totaal daar op 49 overlijdens staat. Jessa in Hasselt, dat geen nieuwe sterfgevallen te betreuren heeft, blijft het zwaarst getroffen met 51 corona-overlijdens. In het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder stierven in totaal 25 coronapatiënten, in het ZOL in Genk 18, in het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 13. Het AZ Vesalius in Tongeren telt 12 overlijdens en ook in het Mariaziekenhuis in Pelt was er tot vorige week donderdag sprake van 12 overleden coronapatiënten.

Toch is er ook hoopgevend nieuws vanuit de Limburgse ziekenhuizen: de afgelopen 24 uur mochten in totaal 63 coronapatiënten het ziekenhuis verlaten, een recordaantal sinds de start van de coronacrisis. In totaal zijn nu al 445 coronapatiënten uit de Limburgse ziekenhuizen ontslagen.