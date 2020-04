Levensloop Limburg heeft een foto-boodschap

Hasselt - De 24-uren van Levensloop is volledig afgelast. In Limburg houden de lokale voorzitters en de Global Heroes of Hope de samenhorigheid warm door onder meer een mozaïekfoto samen te stellen met een duidelijke boodschap.

De zes Levensloop organisaties in Limburg zien de organisatie van de Levenslopen 2020 in rook opgaan. Om in deze coronatijden kankerpatiënten een extra hart onder de riem te steken hebben de verschillende voorzitters van Levensloop Limburg, samen met de Global Heroes of Hope de koppen virtueel bij elkaar gestoken. Ook in deze moeilijke tijden willen ze kankerpatiënten ondersteunen en staan zij paraat voor de grote Levensloop gemeenschap in Limburg. Dit voor zowel kankerpatiënten alsook voor de vele deelnemers en vrijwilligers.

Op digitale wijze hebben ze een boodschap van hoop en betrokkenheid willen overbrengen. "Wwant ook in deze crisis mogen we kankerpatiënten zeker niet vergeten.” Ze staan paraat om een luisterend oor te bieden of in samenwerking met Stichting tegen Kanker te antwoorden op hun vragen en bezorgdheden.

Op de foto zien we delegaties uit Sint Truiden, Tessenderlo, Maaseik, Hasselt, Lommel en Genk. Samen brengen ze de boodschap ‘Wij blijven paraat voor onze vechters, deelnemers & vrijwilligers’.

Foto: Levensloop Limburg