Zo gaat Hoeselt files aan het containerpark vermijden

Hoeselt - Het Hoeselts containerpark heropent morgen, woensdag 8 april. Er zomaar tijdens de openingsuren heen gaan kan niet meer. Enkel Hoeselaren kunnen een afspraak maken via telefoon of website.

“We willen absoluut vermijden dat er aan het containerpark files staan aan de ene kant tot in Hoeselt-centrum en aan de andere kant tot in Schalkhoven. Daarom zijn we met de gemeentelijke veiligheidscel overeen gekomen dat het recyclagepark alleen toegankelijk zal zijn nadat je telefonisch een afspraak maakte of een tijdstip registreerde via de gemeentelijke website. Je mag maar eenmaal om de twee weken langs gaan”, legt burgemeester Werner Raskin uit.

Het containerpark is in eigen beheer van de gemeente Hoeselt. Het zal in de toekomst wel toetreden tot het netwerk van recyclageparken van Limburg.net maar dat is nu nog niet het geval. Voor de Hoeselaren is dat vandaag net een voordeel omdat alleen zij van de dienst mogen gebruikmaken. Veiligheidscoördinator Guy Lambrecht zorgt ervoor dat alle coronamaatregelen vertaald worden naar de Hoeseltse situatie op de website.

Een afspraak maken kan telefonisch of via de website: www.hoeselt.be.

