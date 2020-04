Limburger die begon met één groepsreis, stuurt nu avonturiers naar vijftig landen

Bocholt - Buiten coronatijden organiseert Beyond Borders, een reisbureau van Bocholtenaar Joris Meermans, avontuurlijke groepsreizen naar meer dan vijftig landen over de hele wereld. Een succesformule die begon met één avontuur in Noorwegen.

“Een groepsreis organiseren in Noorwegen”. Met dat idee stond Joris naar eigen zeggen vijf jaar geleden bijna letterlijk op. ‘Expeditie Noord’ was geboren. De reis, gebaseerd op de tv-programma’s ‘Expeditie Robinson’ en ‘71° Noord’, kreeg navolging, met onder meer ‘Wie is de Saboteur’ (gebaseerd op ‘De Mol’) of ‘Vietnam Express’ (gebaseerd op ‘Peking Express’). Vandaag organiseert Beyond Borders de meest avontuurlijke groepsreizen over heel de wereld.

In 2017 ging onze reporter mee met de zesde editie van ‘Expeditie Noord’. Joris en zijn vriendin Jana hadden toen net hun job opgegeven om van hun passie hun beroep te maken. Nu corona u thuis houdt, is dat een ideaal moment om bij die reeks nog eens weg te dromen van spanning en avontuur in het hoge noorden.

Aflevering 1: Leerkracht geeft job op voor organisatie van unieke groepsreizen. “Zelfs als ik de Lotto win, blijf ik dit doen.”

Aflevering 2: Zimbabwaan runt avonturenpark in Noorwegen. “In short en slippers hier aangekomen.”

Aflevering 3: Onze reporter beklimt de hype ‘Trolltunga’. De rots van 100.000 selfies.

Aflevering 4: Vlaming bouwt basecamp in verlaten Noors fjord. “Mens is band met de natuur helemaal kwijt.”

Aflevering 5. Expeditie Noord eindigt met spetterende finale: vonken, vuur en vloeken.