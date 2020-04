Lommel -

De twee Nederlandse broers Alwin (22) en Roland Maas (23) zijn dinsdag in Hasselt veroordeeld tot 10 maanden cel nadat ze ongevraagd overnacht hadden bij tuincentrum Pelckmans in Lommel. Het duo uit Pelt zette daarna hun avonturen om YouTube. “Heftige straf. Wij gaan in beroep.”