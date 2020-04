Stormloop op Limburgse recyclageparken vooral tijdens de ochtend: “Geen incidenten”

Hasselt - De recyclageparken, uitgebaat door Limburg.net, vertoonden bij de heropening deze morgen een wisselend beeld. Rond halftien waren er in het totaal al 1800 bezoeken geweest, om 11 uur was dat totaal 2.593 bezoeken. De piek lag duidelijk bij de opening van de parken.

Om 9 uur deze morgen, bij de opening van de parken, was er duidelijk een piek. Ondanks de waarschuwingen om niet met z’n allen tegelijk te komen, stonden er al files voor het opengaan van de parken. “In Beringen getuigde een bezoeker dat hij al stond aan te schuiven vanaf kwart voor zeven. En hij was de vijfde in de rij”, zegt Ilse Luypaerts van Limburg.net.

Zodra de parken opengingen, was de algemene tendens dat de drukte daalde tot zelfs onder de gemiddelde drukte. “Vanaf halftien is de situatie beginnen te normaliseren”, zegt Ilse Luypaerts. “Er zijn geen meldingen van incidenten geweest. Wel waren betalingen via Bancontact voor niet-recycleerbaar afval onmogelijk. Zo wonnen de mensen. Ze kregen een overschrijving mee die ze thuis dan zo snel mogelijk moeten betalen. Op elk park hebben we ook een bewakingsagent om alles vlot te doen verlopen. Mensen die meerdere rondritten nodig hebben voor hun fracties krijgen daarbij voorrang. Ook hebben heel wat gemeente de verkeerssituatie aangepast. Bijvoorbeeld tijdelijk eenrichtingsverkeer.”

De top drie van drukste parken waren vlak na de opening Pelt/Hamont-Achel, Heusden-Zolder en Diest. Later in de voormiddag kwam Houthalen-Helchteren opzetten qua drukte.

De mensen brengen vooral groenafval en recycleerbare materialen zoals zachte plastic, zaken die niet thuis worden opgehaald”, aldus Ilse Luypaerts.

De server van Limburg.net is intussen niet meer overbelast. Meer mensen dan verwacht raadpleegden de online filebarometers aan voor de heropening van hun recyclagepark. Dat zou gebeuren met grafische informatie, niet met camerabeelden. De server raakte overbelast. “Normaal hebben we 20 à 30 bezoekers per moment op onze website. Deze morgen waren er dat 800. Nu is dat opgelost.” aldus Ilse Luypaerts van Limburg.net.

Containerpark Beringen (ZB). Video: Het Belang van Limburg

Containerpark Hasselt (Boumie). Video: Het Belang van Limburg

Ook file aan het containerpark in Genk. (CN). Video: Het Belang van Limburg

File aan het containerpark in Hasselt (DJ). Video: Het Belang van Limburg

Containerpark Bilzen (JG). Video: Het Belang van Limburg