Een Duitse vrouw van 101 jaar heeft zich maandag niets aangetrokken van de verstrengde maatregelen rond het coronavirus. Ze sloop via een nooduitgang haar seniorenwoning uit om de verjaardag van haar dochter te gaan vieren. Ze werd onderweg echter onderschept door de politie. Het tafereel speelde zich af in Braunschweig, in het noorden van Duitsland.