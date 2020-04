DJ’s Reygel en Peri, misschien op Tomorrowland maar zeker vanuit hun kot

Vandaag nemen we terug plaats achter het mengpaneel voor ons Blijf in uw kot-concert. Onder de naam ‘Reygel&Peri’ draaien Matthias Reygel en Willem Jans al zeker gedurende 15 jaar elk weekend wel ergens in een club, op een fuif of een festival. Ook voor deze lente en zomer was de agenda heel mooi volgeboekt maar Corona besliste er anders over. Benieuwd of de geplande set op één van de grootste stages van Tomorrowland de maatregelen overleeft.

Matthias Reygel: “Festivals zoals Tomorrowland zijn natuurlijk ongelooflijk leuk om te draaien, maar onze roots liggen in Limburg en daar voelen we ons het meeste thuis. Met onze muziek proberen we mensen een goed gevoel te geven, of dat nu vanop de dansvloer is of vanuit ons kot. Met twee draaien zat er helaas niet, maar we hopen snel weer samen achter de draaitafels te staan.

Het goede doel dat de 2 deejay met de opbrengst in de digitale hoed wensen te ondersteunen zijn de Scouts Lod Lavki. Daar begon het muzikale verhaal voor hen 15 jaar geleden en ze zijn hun roots duidelijk niet vergeten. “De Scouts zetten zich sowieso elke week opnieuw in om kinderen een leuke zaterdag namiddag te bezorgen en in deze corona-tijd kijken ze ook verder in de maatschappij of ze de medemens kunnen helpen.”

Een bijdrage in de digitale hoed? Dat kan via deze Payconiq-code. Gelieve ‘Reygel&Perry’ te vermelden bij de omschrijving.