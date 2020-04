Vier recepten om nog snel op tafel te toveren voor de paasbrunch

Zondag vieren we Pasen, maar in plaats van een groot familiefeest zal het er eerder eentje worden in beperkte kring. Daarom hebben we vier snelle recepten voor je uitgezocht om toch een leuke paasbrunch samen te stellen.

Gegrilde sandwich met roomkaas, spinazie en halfzongedroogde tomaten (voor twee personen)

Ingrediënten:

4 sneetjes meergranenbrood

125 g verse spinazie

1 eetlepel olijfolie

50 g St Môret roomkaas

8 blaadjes basilicum

8 halfzongedroogde tomaten

peper en zout

Bereidingswijze:

Zet de grill aan. Verhit een pan met olijfolie en bak de spinazie kort aan. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de roomkaas toe en meng deze onder de spinazie.

Verdeel het mengsel over twee sneetjes brood. Leg er vervolgens de basilicumblaadjes en halfzongedroogde tomaten op en eindig met een tweede sneetje brood. Grill het brood tot de buitenkant knapperig is.

Caesarsalade met witte asperges (via Allerhande, voor twee personen)

Ingrediënten:

250 g verse witte asperges

2 middelgrote eieren

1 kropje babyromainesla

½ citroen

5 ansjovisfilets in olijfolie

1 el mayonaise

½ tl mosterd

25 ml extra vierge olijfolie

10 g croutons

20 g parmezaanschilfers

Bereidingswijze:

Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden. Snijd 2 cm van de houtachtige onderkant en snijd de asperges in stukken van 4 cm. Kook 8 min. in ruim water met eventueel zout. Kook ondertussen de eieren in 7 min. bijna hard. Giet de asperges af. Laat de eieren schrikken onder koud stromend water, pel en halveer overlangs.

Haal de blaadjes van de kropjes romainesla los, snijd ze in lange repen en verdeel over een platte schaal. Pers de citroen uit. Snijd de ansjovisfilets heel fijn.

Klop de mayonaise met 1 el citroensap, de fijngesneden ansjovis en de mosterd met een garde los in een kom. Voeg druppelsgewijs de olie toe. Breng de dressing op smaak met peper.

Verdeel de asperges, eieren, de rest van de ansjovisfilets, de dressing, croutons en kaas over de sla.

Groene shakshuka (via Aldi, voor drie personen)

Ingrediënten:

3 verse eieren

1 broccoli

110 g groene asperges

200 g spinazie

400 g erwten

3 lente-uitjes

2 teentjes knoflook

175 g fetakaas

4 el olijfolie

6 takjes verse munt

peper en zout

Bereidingswijze

Snijd de broccoli in roosjes. Was de asperges en de spinazie. Doe de broccoli, de asperges, de spinazie en de erwtjes 30 seconden in kokend water. Giet af en spoel onder koud stromend water.

Pel de knoflook, hak fijn en stoof glazig in de olijfolie. Was de lente-uitjes, verwijder de wortelhaartjes en snijd in fijne ringetjes. Stoof kort mee met de knoflook.

Voeg de groene groenten toe en roerbak 4 minuten mee. Breng op smaak met peper en zout. Maak vier kuiltjes in de groenten en breek er telkens een ei in. Zet een deksel op de pan en laat de eieren garen. Spoel de muntblaadjes en hak fijn. Verkruimel de feta over het gerecht en werk af met de munt.

Wortelpannenkoekjes met gezouten room (via Bon Appetit, voor vier stuks)

Ingrediënten:

4 eieren, geklutst

8 medium wortelen, geraspt

1/3 kop koriander

1/4 kop kikkererwtenbloem (of andere bloem als je dat niet in huis hebt)

3 el olijfolie

zout

1 kop volle yoghurt

1 kop waterkers of rucola

1 el citroensap

Bereidingswijze: