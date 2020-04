Veel afvalverbrandingen door sluiting containerparken

Geetbets -

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn kreeg de politiezone Hageland waarvan onder andere Geetbets deel uitmaakt al een twintigtal meldingen van illegale afvalverbrandingen. ”Dat is vier keer meer dan normaal”, zegt politiecommissaris Kurt Marcoen. Hij is ervan overtuigd dat de heropening van de recyclageparken het aantal afvalverbrandingen echter drastisch zal doen dalen, hoewel niet iedereen geneigd is ernaar toe te rijden.