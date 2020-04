Sint-Truiden -

Kleine handelaars moeten creatief worden in deze coronacrisis om toch succesvol te blijven. Dat is ook het geval bij de Truiense schoonheidsspecialist Els Swinnen. Toen ze haar salon moest sluiten, bleef ze niet bij de pakken zitten. De schoonheidsspecialist maakte in twee weken tijd een website en webshop, waar ze klanten persoonlijk advies geeft bij elke aankoop. Het is zo'n groot succes, dat ze ook na de coronacrisis verzorgingsproducten bij klanten thuis gaat leveren.