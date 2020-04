Na opname op intensieve zorgen: “Toestand Britse premier Boris Johnson is stabiel”

Vanmiddag heeft het kabinet van de Britse eerste minister Boris Johnson een update gegeven van zijn toestand. De premier werd maandagavond opgenomen op de afdeling intensieve zorgen nadat hij al tien dagen besmet was met het nieuwe coronavirus.

Vanmiddag meldt Downing Street 10 dat de toestand van de eerste minister stabiel is en dat hij er vrij goed aan toe is. Johnson heeft geen longontsteking. Hij krijgt wel ‘standaard’ extra zuurstof toegediend maar ademt verder zonder extra bijstand. Tot nu moest Johnson nog niet beademd worden.

Op de persbriefing gaf een woordvoerder nog wat meer commentaar op de toestand. Zo zal de Britse regering niet ingaan op een aanbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wou Johnson experimentele geneesmiddelen opsturen, maar dat gaat dus niet door. Buitenlandminister Dominic Raab vertegenwoordigt intussen de eerste minister. Mocht Raab ziek worden, is Rishi Sunak de volgende in lijn. Maar Raab heeft niet de autoriteit om regeringsleden te ontslaan en aan te nemen, klonk het nog.

De Britten verwachten intussen nog nieuws over een mogelijke verlenging van de lockdown. De maatregelen lopen voorlopig nog tot volgende maandag, verwacht wordt dus dat er nieuwe richtlijnen komen. Maar volgens de woordvoerder is het niet nodig dat er daadwerkelijk een mededeling komt over een verlenging.

