Lees hier alle uitzonderlijke sportverhalen uit onze reeks ‘Verhaal van de week’

Lockdown of niet, Het Belang van Limburg blijft interessant leesvoer aanbieden om de ‘blijf in uw kot’-dagen zonder verveling door te komen. Natuurlijk denken we daarbij ook aan de sportfans, die dezer dagen op hun honger blijven zitten. Of wat dacht u van de strafste sportverhalen uit onze reeks ‘Verhaal van de week’?

Wist u bijvoorbeeld al dat de echte Witse in Tongeren woont en gek is van rugby? Of dat de stadionspeaker van KRC Genk ook een begenadigd handballer is? Dat en nog veel meer leest u op deze pagina.

Kent u ook een uitzonderlijk sportverhaal? Laat het ons weten via sport@hetbelangvanlimburg.be.