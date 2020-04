Giorgio Armani wil deze crisis aangrijpen om de modewereld compleet te veranderen

De coronacrisis noopt heel wat mensen ertoe aan om eens stil te staan bij het leven en de zaken waar we mee bezig zijn. Dat is ook wat ontwerper Giorgio Armani deed. Hij ziet de pandemie als een “unieke kans om recht te zetten wat scheef is” in de mode-industrie.

Toen modevakblad WWD een artikel publiceerde over het mogelijke effect van de coronacrisis op de mode-industrie zag Giorgio Armani zich genoodzaakt te reageren met een open brief. Hij is al langer een voorstander van een tragere modewereld met beperktere collecties, ontwerpen die langer meegaan en waarbij de kleren primeren op pakweg spectaculaire modeshows.

De overproductie van kleren zoals we die vandaag kennen en de snelheid waarmee de ene collectie de andere afwisselt, noemt hij “crimineel” en “absurd” en heeft er volgens hem voor gezorgd dat het modesysteem in zijn totaliteit is afgetakeld. “Die hele manier van denken is verkeerd en moet veranderen”, meent Armani.

De 85-jarige Italiaanse ontwerper geeft zelf het goede voorbeeld door onder meer de zomercollecties tot in september in de rekken te laten hangen. Hij verkiest ook modeshows in eigen land, in plaats van om de haverklap het hele circus naar de andere kant van de wereld te verhuizen. Hij ziet de coronacrisis als een “mogelijkheid om te vertragen en alles recht te trekken wat scheef is”. “Het moet afgelopen zijn met mode als pure communicatie, gedaan met cruise shows die over de hele wereld worden gehouden, want het zijn gigantische, maar betekenisloze geldverslindende machines”, besluit hij.

