Wielerbond moet planning voor de Spelen herbekijken: “In principe is enkel Evenepoel zeker van zijn plaats”

Nu de Olympische Spelen van komende zomer wegens de coronacrisis met een jaar verplaatst zijn, moet de Belgische wielerbond zijn hele voorbereiding op het toernooi in Tokio herbekijken. Technisch directeur Frederik Broché geeft toe dat dit in onzekere coronatijden geen evidentie is. “Het IOC heeft alvast aangekondigd dat het in de tweede helft van april opnieuw zal communiceren over kwalificatiecriteria in alle disciplines.”