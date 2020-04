De Oekraïense brandweer heeft de brandende oppervlakte in het gebied rond Tsjernobyl gehalveerd. De bosbrand is zaterdag uitgebroken, en werd vermoedelijk aangestoken.

Van de 25 hectare die in brand stond in de vervreemdingszone, staat nu nog 10 hectare in brand, aldus het rampenbeheer in Kiev ...