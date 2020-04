Lummen -

Wegenwerkers zijn terug aan de slag aan de Ringlaan in Lummen. Ze plaatsen een rijstrook en een noodstrook. Alles wordt ontsmet, Er was een veiligheidskwartiertje met uitleg door de veiligheidscoördinator en de werfleider blijft ook de hele tijd ter plaatse om alles in de gaten te houden. Arbeiders komen apart en op vrijwillige basis werken, slechts 2 wilden dat niet.