Het nieuwe goede doel van prins Harry en Meghan Markle heeft een naam

Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn sinds april geen ‘senior members’ meer van de Britse koninklijke familie. Ze hebben nu meer vrijheid om hun professioneel leven in te delen, en lieten weten plannen te hebben om een nieuwe goededoelenorganisatie op te starten.

Het koppel had al een sterk merk opgebouwd met ‘Sussex Royal’, en hoopte die naam verder te mogen gebruiken nadat ze een stapje terug hadden gezet uit de koninklijke familie. Maar de Queen zag dat anders en legde een verbod op het woord ‘Royal’, ook al blijven de twee hertog en hertogin van Sussex.

Nu kiest het koppel voor een andere naam, Archewell, en dat heeft zijn redenen. Arche is het Griekse woord voor ‘bron van actie’, en was ook de inspiratie voor de naam van hun zoon, Archie Mountbatten-Windsor. ‘Voor SussexRoyal kwam het idee van Arche’, laat het koppel weten. “We verbonden dit woord aan een de organisatie die we ooit wilden opzetten, en het werd de inspiratie voor de naam van onze zoon. We willen iets betekenisvol doen, iets dat er toe doet.”

Ze combineerden dat met het woord ‘well’, wat bron betekent. ‘Archewell combineert een oud begrip voor kracht en actie, met een woord dat de diepe kracht oproept waaruit we moeten putten. We kijken ernaar uit om Archewell te lanceren wanneer de tijd rijp is.’

De focus van het koppel ligt nu vooral in het verslaan van covid-19, zeggen ze zelf. Maar omdat de Britse krant de Daily Telegraph maandag berichtte dat het koppel handelsmerken had aangevraagd in de Verenigde Staten, vonden ze het hun plicht om mee te geven waar de naam vandaan kwam.

Het koppel verhuisde van Groot-Brittannië naar Canada, maar lijkt zich in de Verenigde Staten te willen vestigen. Ze wonen nu in de buurt van Los Angeles, waar ook Meghans moeder woont.