Deze nagellak draag je beter niet als je gaat trouwen

Op een trouwfeest mag je als gast absoluut geen wit dragen om de bruid niet af te troeven. Als bruid is wit ook geen goede keuze op de nagels, zo vindt Rita Remark, Global Lead Educator bij nagellakmerk Essie.

Witter dan witte nagels op je trouwdag, in combinatie met een witte jurk, vindt de specialiste een slecht idee. Volgens haar doen de bleke vingertoppen de hele trouwlook teniet. De jurk komt niet tot haar recht en het geheel oogt onfris.

Uiteraard zijn er veel varianten op wit, denk aan een gebroken wit dat meer naar een crèmekleur of roze neigt. Ook als je jurk zelf niet puur wit is, kan de manicure volgens Remark wel. Nudekleuren zijn volgens de expert altijd geslaagd bij een trouwjurk. Wie het gedurfder wil kan gaan voor rode nagels, nail art met stijlvolle glitter of een kleur dat terugkomt in het bruidsboeket.

Remark is zelf ook fan van de nieuwe Franse manicures, waarbij de nagels amandelvormig worden gevijld. Die komen in twee varianten: in klassiek roze met gebogen witte punten en als een ombre, waarbij de witte punten lichtjes overgaan in het roze.

LEES OOK. Terug van weggeweest: de French manicure