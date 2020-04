87 nieuwe besmettingen brengen totaal in Limburg op 2.694: “Mogelijk stilaan piek”

Hasselt - Het aantal Limburgers dat met zekerheid een coronabesmetting heeft, is opgelopen tot 2.694. Dat zijn er 87 meer dan gisteren, en de laagste stijging van de afgelopen dagen. “Mogelijk is er stilaan sprake van een piek”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal nieuwe besmettingen in Limburg lijkt dag na dag af te nemen. De afgelopen 24 uur testten 87 Limburgers positief op het coronavirus, dat is het laagste aantal van de afgelopen week. Gisteren was er nog sprake van 178 nieuwe besmettingen in Limburg, de dag daarvoor 198. Het totale aantal Limburgers dat met zekerheid het coronavirus draagt, is daarmee opgelopen tot 2.694. Dat wil zeggen dat in Limburg op dit moment 31 op 10.000 inwoners besmet zijn met het coronavirus, al ligt het werkelijke aantal besmettingen nog een stuk hoger omdat niet iedereen met symptomen getest wordt. We blijven daarmee de zwaarst getroffen provincie in Vlaanderen, gevolgd door Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen waar 20 op 10.000 inwoners het coronavirus dragen. Oost-Vlaanderen (18 op 10.000 besmet) en Antwerpen (16 op 10.000 besmet) blijven de minst zwaar getroffen provincies.

80.512 besmettingen

In ons land heeft het dodenaantal van de coronacrisis voor het eerst de kaap van tweeduizend slachtoffers overschreden. In ons land stierven al 2.035 mensen aan het coronavirus. “162 mensen stierven de afgelopen 24 uur in onze ziekenhuizen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “Daarnaast is er ook sprake van 241 nieuwe sterfgevallen buiten de ziekenhuizen. Het gaat hierbij om mensen die tussen 1 en 4 april stierven in de Vlaamse woon-zorgcentra. Dat zijn voornamelijk mensen van heel hoge leeftijd - 85 jaar of ouder - die vaak heel wat onderliggende aandoeningen hebben.” Op dit moment verblijven er in onze ziekenhuizen 6.012 coronapatiënten (+314), van wie er 1.260 op intensieve zorgen liggen (+3). “Dat betekent dat momenteel 56 procent van de intensive care-bedden voor coronapatiënten bezet zijn”, zegt Van Gucht. De viroloog is voorzichtig positief over de cijfers van vandaag. “Het lijkt erop dat we te maken hebben met een daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, dus mogelijk is er stilaan sprake van een piek”, zegt Van Gucht. Over heel België zijn op dit moment 80.512 mensen met zekerheid drager van het coronavirus.