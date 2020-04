Bruce Willis en Demi Moore samen in quarantaine en in dezelfde pyjama

Ze zijn al twintig jaar gescheiden, maar Bruce Willis (65) en Demi Moore (57) komen duidelijk nog heel goed overeen met elkaar. Ze zitten zelfs samen in quarantaine met hun dochters en dragen dezelfde pyjama’s. Dat blijkt uit een foto op Instagram van dochter Tallulah.

Bruce Willis en Demi Moore waren dertien jaar lang een van de topkoppels in Hollywood, maar daar kwam twintig jaar geleden een einde aan. Samen hebben ze met Rumer, Scout en Tallulah wel drie dochters van respectievelijk 31, 28 en 26 jaar oud en ze komen als gezin nog altijd heel goed overeen. Dat bewijst een foto op Instagram van Tallulah.

De twee acteurs kunnen het zelfs nog altijd zo goed met elkaar vinden dat ze elkaar omarmen. En dat terwijl zij en iedereen in de achtergrond in dezelfde groen gestreept pyjama rondloopt. Ook Scout staat op de foto, samen met haar echtgenoot Dillon Buss. Van Emma Hemming Willis, de huidige vrouw van Bruce, is wel geen spoor te bekennen. Ook dochter Rumer ontbreekt op de foto’s.