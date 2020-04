Coronaplatform moet Maaseiker middenstand steunen

Maaseik - Handel, horeca en andere ondernemers in Maaseik zien hun omzet sterk dalen of verdwijnen door de coronacrisis. Een nieuw platform wil Maaseiker zelfstandige ondernemers een hart onder de riem steken. Klanten kunnen een tegoedbon aankopen bij hun favoriete zaak. Die tegoedbon kunnen ze na de coronacrisis inruilen.

Via www.steunmee.be/maaseik kunnen klanten een tegoedbon kopen van hun favoriete zaak. Klanten bepalen zelf het in te vullen bedrag. Vervolgens ontvangen ze een unieke code die een jaar geldig blijft. Zodra winkels, horeca en ondernemingen weer openen, kan de klant de aangekochte tegoedbon inruilen.Op het platform zijn overigens niet alleen tegoedbonnen beschikbaar. Zelfstandige ondernemers kunnen extra steunpakketten opladen en aanbieden. Die kunnen ze bijvoorbeeld aan anderen cadeau doen als paasgeschenk.Met het platform willen extra zuurstof pompen in onze lokale economie, zegt lokaal initiatiefnemer Peter De Bruyn. De impact van de coronacrisis is bijzonder groot voor de handel en wandel in Maaseik. Ondernemerschap is per definitie risicovol maar deze situatie is uitzonderlijk. We willen niet dat de coronacrisis voor meer leegstand zorgt.Het systeem van uitgestelde aankopen werd ontwikkeld in Leuven en werd daar vorige week succesvol gelanceerd. In samenwerking met de stad Leuven en de lokale UNIZO werd op een week tijd 25 000 euro opgehaald om de horeca en handelszaken een hart onder de riem te steken. Zo een vaart zal het in Maaseik niet lopen, maar alle steun is welkom voor de fel geteisterde sector.Het systeem is gratis voor Maaseiker zelfstandige ondernemers. De koper van een tegoedbon betaalt 1 euro extra om het systeem draaiende te houden. Alle bijkomende informatie via 0488 99 42 76