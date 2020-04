Hoopgevend: voor het eerst sinds januari geen doden in China, Wuhan heft beperkingen op

“De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe coronadoden gevallen in China.” De Nationale Gezondheidscommissie van het Aziatische land had dinsdag goed nieuws te melden: voor het eerst sinds januari waren er geen doden bijgekomen. Ondertussen komt het normale leven in China weer op gang en worden zelfs in ‘broeihaard’ Wuhan de laatste beperkingen opgeheven.