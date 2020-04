Berenjacht in Paal

Paal

Beringen - Ook in Paal kan je mooie wandelingen maken tijdens de berenjacht en….ook nog knuffels winnen.

Wat kan je doen met de kinderen? Zeker deze dagen met zo’n mooi weer. Op berenjacht gaan in je straat of beter door Paal. Op vele plaatsen zijn er beren en andere knuffels te zien. Neem zeker ook een tekening en wat papier mee want in de P. Carremansstraat en Kloosterstraat kan je deze dagen nog een knuffel winnen. Geniet van het mooie weer, kom uit je kot maar hou je aan de regels. En wie kent het liedje nog ‘we gaan op berenjacht’, oefen het onderweg zeker maar en maak zo nog meer plezier. Vandaag een eerste reeks van beren en andere knuffels maar ook allerlei paastekeningen. AC