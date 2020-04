OPROEP. Hoe komt de paashaas in coronatijden bij de grootouders?

Hasselt - Geen bezoekjes aan de grootouders in deze coronacrisis, en dus kunnen hun kleinkinderen zondag in hun tuin niet komen zoeken naar paaseitjes. Moeten oma en opa paashaas zich daarbij neerleggen, of net creatief zijn?

Voor een reportage in de krant zijn we op zoek naar grootouders die dit weekend creatief zijn om hun kleinkinderen toch hun jaarlijks tegoed aan chocolade en ander lekkers te bezorgen. Hoe bezorgt u uw kleinkinderen alsnog een zalig paasfeest? Laat ons mee genieten van uw vindingrijkheid en laat het ons weten via dit invulformulier.