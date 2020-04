Vincent Kompany zag Anderlecht “al lang afglijden naar de middelmaat”

Het laatste onderwerp in het videogesprek tussen Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt en bezieler Vincent Kompany was de penibele financiële toestand van de club. Daardoor kwamen er ook vragen van de licentiecommissie. Kompany verraste in dat opzicht met een spitante uitspraak. “De financiële problemen bieden opportuniteiten voor de club”, liet hij optekenen. Het boegbeeld van de club zag paars-wit de voorbije jaren ook al steeds verder afglijden richting middelmaat. “Het was een kwestie van tijd voor we in deze positie zouden terechtkomen.”